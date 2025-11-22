ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ,ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳ ಹಾವಳಿ ಹತೋಟಿಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಸಭೆ

ಯಡ್ರಾಮಿ:ನ.22:ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾಗೂ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲು ಪಶು ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಪಂಗಳು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದುಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸುಬೇದಾರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾಗೂ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳ ಹಾವಳಿ ಹತೋಟಿ ಕುರಿತಾದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಮತ್ತು ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಯೋವೃದ್ದರು, ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಬಿಡಾಡಿ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನು ಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಬಳಿಗೊಂದು ನಾಯಿಗಳ ಆಶ್ರಯತಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಿ ಸಂತಾನ ಕಡಿಮೆಗೆ
ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳಿಗೆ ಗೊ ಶಾಲೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳ ನಾಯಿಗಳ ಕುರಿತು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿತು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾ.ಪಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಂಕರ ರಾಠೊಡ,ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭು ಕಲೂರ,ಪ.ಪಂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಾಮ ಬಂಜತ್ರಿ, ಆರೋಗ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು,ಪಿ.ಡ್ಯೂ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.