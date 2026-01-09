ತಾ.ಪಂ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ,ಜ9: ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ. ಎಂ. ವಿ ಚಳಗೇರಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಜರುಗಿತು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 53 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 39 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ್ ಸಭೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.
ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಯಿತು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಜೆಜೆ ಎಂ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ನಳ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಿಡಿಪಿಓ ಮತ್ತು ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ಮಧ್ಯ ದ್ವಂದ್ವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಳಗೇರಿಯವರು ಸಭೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ ಗಾಂಭೀರ್ಯಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮರ್ಪಕ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ದತ್ತಾಂಶ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಸಭೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು ಅಲ್ಲದೆ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಇದುವರೆಗೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ನ ಆಯುಕ್ತ ಅಲಯದಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಗ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಧರ್ಮರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮರಿಗೌಡ ರವರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯಕ ಅವರು ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 14 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಮೇ ತಿಂಗಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವದಾಗಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ನ ಅಂಜನಪ್ಪ ಅವರು ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಲೊಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.