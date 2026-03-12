ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಬಸವಣ್ಣ ಪ್ರವಚನ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಕರೆ

ಬೀದರ:ಮಾ.12:ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯ.ಅವು ಅದರಕ್ಕೆ ಕಹಿ ಯಾದರೂ ಉದರಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ. ಶರಣ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರವಚನ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ನುಡಿದರು.
ವಿದ್ಯಾನಗರ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ಬಸವಣ್ಣ ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಕರಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾರಂಜಾ ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ..
ಐಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನವ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದರೂ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ, ಶರಣರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳಲು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಮಾದರಿ.ಬೀದರ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿ.15.03.2026ರಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತಕರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ನಿಜಗುಣ ಪ್ರಭು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ. ಈ ಪ್ರವಚನ ಅತ್ಯಂತ ವೈಚಾರಿಕ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರು, ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಪ್ರವಚನದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿಸಿದರು.
ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ, ಕರಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಲ್ಲಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಹುಲಸೂರಿನ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾ ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿ.. ಬಸವ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಬಹು ಕಷ್ಟ ,ಆದರೆ ಅನೇಕ ಏಳು ಬೀಳುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಿ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಿ ಇಂದಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದು ದಾಖಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರಿಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಗೊಂಡು ನಿರಂತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಮನೆ, ಶರಣ ಸಂಗಮ, ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಭಾವನೆಗಳಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವುದು ಸ್ಮರಣೀಯ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಚನ, ಬಸವ ಸಂದೇಶ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಬಿರ, ಸಹಜ ಶಿವಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರು ಸಹಕರಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರ, ಕರಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಾ ರಜನೀಶ ವಾಲಿ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಕಾವಡಿ ಮಠ, ರಾಜೇಂದ್ರಕುಮಾರ ಗಂದಗೆ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಿರ್ಚೆ, ಶ್ರೀ ಕಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ, ಶೀಲಾವತಿ ಶೀಲವಂತ, ಅರುಣಾ ಜಾಬಾ,
ಡಾ ವಿದ್ಯಾ ಬಲ್ಲೂರ, ಕರುಣಾ ಶಟಕಾರ,ಆರತಿ ಲಕ್ಕಶೆಟ್ಟಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಮಿಠಾರೆ, ಸುರೇಶ ಚನ್ನಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಗರಾಜ ಕರಪೂರ, ಪಂಪಾವತಿ ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಪಾಟೀಲ, ಆದೀಶ ವಾಲಿ. ಬಸವಕುಮಾರ ಸುಲಗುಂಟೆ, ಜಗದೀಶ ಬಿರಾದಾರ, ರೇವಣಪ್ಪ ಮೂಲಗೆ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಡಾ. ಶಿವಶಂಕರ ಟೋಕರೆ, ಬಾಬು ದಾನಿ,ಸುರೇಶ ಸ್ವಾಮಿ,ಆರತಿ ಲಕ್ಕಶೆಟ್ಟಿ,ಗಣೇಶ ಬಿರಾದಾರ, ಅಶೋಕ ವಡಗಾವೆ,ಪೆÇ್ರ. ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಹುಗ್ಗೆ ಪಾಟೀಲ, ಸೋಮನಾಥ ಕಂದಗೂಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದರು,
