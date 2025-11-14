ಕಲಬುರಗಿ,ನ.14: ದೇಶದಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು, ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಯುಕೆ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಸಿಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಆಫ್ಇಂಡಿಯಾಜೊತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿ ಇಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಂತರಶಿಸ್ತೀಯ ಮತ್ತು ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ವಿಧಾನವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ನಮ್ಮ ಭೂಗೋಳ, ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತಕೌಶಲ್ಯಆಧಾರಿತಜ್ಞಾನಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತುಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಜ್ಞಾನವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿಕಲಿಯಲು ಮತ್ತುಉದ್ಯಮ ಸಿದ್ಧ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲುಅವಕಾಶವನ್ನುಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತುಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರ್ವೇಆಫ್ಇಂಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತುಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನುಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾಇಲಾಖೆಯು ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತುತಂತ್ರಜ್ಞಾನಇಲಾಖೆಯಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭೂಗೋಳ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸವಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ನೋಡಲ್ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು 1767 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದುಅಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಗೋಳ ನೀತಿ-2022 ರ ಮೂಲಕ ಅದರ ನಿಯೋಜಿತ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಭೌಗೋಳಿಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನುಒದಗಿಸಲು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶೇಷಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನುಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ವೇಆಫ್ಇಂಡಿಯಾದಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭೂಗೋಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅವನೀಶ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲುಗಣ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮತ್ತುಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ-ಕೈಗಾರಿಕಾಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೆÇ್ರ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್, “ಈ ಒಪ್ಪಂದವುಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪರಸ್ಪರಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಭೇಟಿಗಳು, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ಮೂಲಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದುಜಂಟಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆಆಫ್ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಟೋನ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಹ-ಲೇಖಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ/ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಶೋಧನಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಡೇಟಾಸೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದುಜಿಯೋಇನ್ಫಮ್ರ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್, ಜಿಎನ್ಎಸ್ಎಸ್, ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತುಆವರ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತಉದ್ಯಮ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತುರಾಷ್ಟ್ರೀಯಜಿಯೋಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ನೀತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನುಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗಳು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆಆಫ್ಇಂಡಿಯಾತಜ್ಞರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತುಆನ್ಲೈನ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರಆಸಕ್ತಿಯಯಾವುದೇಇತರ ವಿಷಯವನ್ನುಕುರಿತುಜಂಟಿಯಾಗಿಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಯುಕೆಯ ನೋಡಲ್ಅಧಿಕಾರಿಡಾ.ಮಹಾಲಿಂಗಂ ವಂದಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಲೆಯಡೀನ್ ಸರ್ವೆಆಫ್ಇಂಡಿಯಾದಿಂದಎನ್.ರಾಮಪ್ರಸಾದ್, ಪೆÇ್ರ.ಪ್ರಶಾಂತ್, ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪೆÇ್ರ.ಅಮರೇಂದ್ರ ಮತ್ಸ, ಪೆÇ್ರ.ಆರ್.ಎಸ್.ಹೆಗಡಿ, ಪೆÇ್ರ.ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ, ಪೆÇ್ರ.ಪರಮೇಶ್, ಡಾ.ತೇಜಸ್ವಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ, ಡಾ.ಲಿಂಗದೇವರು, ಡಾ.ರಾಜೇವ್ ಜೋಶಿ, ಡಾ.ಜನಾರ್ದನರೆಡ್ಡಿ, ಡಾ. ಡಾ.ನಿತಿನ್ ಬಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
