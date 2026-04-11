ತುಮಕೂರು, ಏ. ೧೧- ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೨.೫೫ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಬಿ.ಸುರೇಶ್ಗೌಡ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊನಸಗೆರೆ, ಹೊನ್ನುಡಿಕೆ, ಹೊಳಕಲ್ಲು, ಮಸ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಗೂಳೂರು ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆಂಪಹನುಮಯ್ಯ, ಹೊಳಕಲ್ಲು ಅಂಜಿನಪ್ಪ, ಶಶಿಕಿರಣ್, ಗುರಣ್ಣ, ಉಮೇಶ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಗೀತಾರಾಜಣ್ಣ, ತಿರುಮಲಕಿಟ್ಟಿ, ಹರೀಶ್, ಬೇಗೂರು ಮೂರ್ತಣ್ಣ, ಸ್ವಾಮಿ, ಶಂಕರ್, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಲಕ್ಕೇಗೌಡ, ರವಿಗೌಡ, ಮೀನಪ್ಪ ಮಲ್ಲೇಶಣ್ಣ, ಶೆಟ್ಟಳಪ್ಪ, ಹನುಮಂತರಾಜು, ಹೊನ್ನುಡಿಕೆ ರಾಜು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಯ್ಯ, ಮಾರೇಗೌಡ, ಪುಟ್ಟಭದ್ರಣ್ಣ, ಶಿವರಾಜ್, ಗುರುರಾಜ್, ನರುಗನಹಳ್ಳಿ ಕುಮಾರ್, ರಮೇಶ್, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಜಯರಾಮಯ್ಯ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.