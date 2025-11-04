ಕಲಬುರಗಿ,ನ.4: ಸುಪಾರಿ ಪಡೆದು ವ್ಯಕಿಯೊಬ್ಬನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದ್ದರಿಂದ 6 ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ 2 ನೇ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಲಾ 10 ಸಾವಿರ ರೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿಣ್ಣಿ ಸುಲ್ತಾನ ಗ್ರಾಮದ ಸುರೇಶ ಜಾಧವ ,ನೀಲಕಂಠ ಮಾಮನಿ ,ಕೃಷ್ಣ ಜಮಾದಾರ,ಸುನೀಲ ಲಾಡಂತಿ,ಅಂಬಿಕಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕೊಡೇಕಲ್ ಮತ್ತು ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟ್ಟರಗಿಯ ಸಂತೋಷ ತಳವಾರ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದವರು.
ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶುಕ್ರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದಯಾನಂದ ಲಾಡಂತಿ ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ.ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ ಸುಪಾರಿ ಪಡೆದ ಅಂಬಿಕಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಾಳೆ.2022 ರ ಜೂನ್ 24 ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಿಶ್ವವದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಜಪೇಯಿ ಬಡಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು.ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಂದೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತಂತೆ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ಆಲಿಸಿದ 2 ನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮೋಹನ ಬಾಡಗಂಡಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಸರಕಾರದ ಪರವಾಗಿ 2 ನೇ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸರಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕ ರಾಜಮಹೇಂದ್ರ ಕಿರಣಗಿ ಅವರು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಸುಪಾರಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ : 6 ಜನರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ
