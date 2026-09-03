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Home ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ಸುಂಟನೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

ಸುಂಟನೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

By
Kalaburgi_Newsroom
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ಆಳಂದ: ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನಿಂಬರಗಾ ವಲಯಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಟನೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ಸ್ಫರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಪಡೆದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಓಟ, ಎತ್ತರಜೀಗಿತ, ಗುಂಡು ಎಸೆತ, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಥ್ರೋಬಾಲ್, ಉದ್ದ ಜೀಗಿತ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಡಿ ಹೀಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ೮ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, ೭ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಂಗಮ್ಮ ಮಂಟಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ವಿಜೇತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಣದ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರವಿಂದ ಭಾಸಗಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾದೇವ ಗುಣಕಿ, ಶ್ರೀಚಂದ ಶಾಲೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ದೇವರಾಯ, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದತ್ತು ಬಡಿಗೇರ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ವಡಗಾಂವ ಮತ್ತಿತರ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ತಂಡವು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಾ ಕಂಬಾರ, ಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾದÀÀ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಂಗಮ್ಮ ಮಂಟಕಿ, ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಬೆಳಕೊಟಾ, ಅಪ್ಪಾರಾಯ ಶಿಲವಂತ, ವಿಜಯಲಕ್ಷಿö್ಮÃ, ಮಾಯಾದೇವಿ, ಜಯಶ್ರೀ ರೆಡ್ಡಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಕರು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

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