ಮರವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಮರರಾದ ಸುಂದರಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ

ಕಲಬುರಗಿ :ಜ.9: “ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನವು ಶಾಶ್ವತ ಆರ್ಥಿಕತೆ” ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸುಂದರಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಮರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕಡೆಯದಂತೆ ಜರುಗಿದ ‘ಚಿಪೆÇ್ಕ ಚಳುವಳಿ’ ಬಹುಗುಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಅವರು ಮರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಮರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಎಚ್.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು. ನಗರದ ಶಹಾಬಜಾರ ಮಹಾದೇವ ನಗರದಲ್ಲಿನ ‘ಸ್ವಾತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ’ಯಲ್ಲಿ ‘ಬಸವೇಶ್ವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಬಳಗ’ದ ವತಿಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ‘ಸುಂದರಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ’ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
1973ರಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಆಂದೋಲನವಾಗಿದ್ದ ‘ಅಪ್ಪಿಕೋ-ಚಿಪೆÇ್ಕ ಚಳುವಳಿ’ಯು ಮರಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ವಿರುದ್ಧದ ದಂಗೆ 1973ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಚಮೋಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ (ಈಗ ಉತ್ತರಾಖಂಡ) ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮರಗಳನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಕಡಿಯಲು ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದರಿಂದ ‘ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ’ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ‘ಚಿಪೆÇ್ಕ’ ಚಳುವಳಿಯ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಬಹುಗುಣ ಅವರು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರಾವಿಪ ಗ್ರಾಮೀಣ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಸಂಚಾಲಕ ಶಿವಯೋಗೆಪ್ಪಾ ಎಸ್. ಬಿರಾದಾರ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಗಾರಂಪಳ್ಳಿ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಾಲಿ ಸಂಗೀತಾ, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
