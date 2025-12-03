ಡಿ. ೭ ರಂದು ಪ್ರವಾದಿಯವರ ೧೫೦೦ ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿಸೂಫಿ ಸಂತ ಸಮ್ಮೇಳನ

ಬೀದರ್, ಡಿ.೩: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನೀಲಂಗಾದ ದರ್ಗಾ ಹಜರತ್ಹೈದರ್ ವಾಲಿ ಅಲ್ಲಾ ಸಜ್ಜದಾ ನಾಶಿನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ದಾದಾಪೀರ್ ರೆಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈಹಿ,ದರ್ಗಾ ಹಜರತ್ ಹೈದರ್ ವಾಲಿ ಅಲ್ಲಾ ಸಜ್ಜದಾ ನಾಶಿನ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನುಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೀದರ್ನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಶರೀಫ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರ೧೫೦೦ ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೭, ೨೦೨೫ ರಂದು ಸೂಫಿ ಸಂತಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೀದರ್, ಡಿ.೩: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನೀಲಂಗಾದ ದರ್ಗಾ ಹಜರತ್ಹೈದರ್ ವಾಲಿ ಅಲ್ಲಾ ಸಜ್ಜದಾ ನಾಶಿನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ದಾದಾಪೀರ್ ರೆಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈಹಿ,ದರ್ಗಾ ಹಜರತ್ ಹೈದರ್ ವಾಲಿ ಅಲ್ಲಾ ಸಜ್ಜದಾ ನಾಶಿನ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನುಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೀದರ್ನ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಶರೀಫ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರ೧೫೦೦ ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೭, ೨೦೨೫ ರಂದು ಸೂಫಿ ಸಂತಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.