ಕಡಬೂರ ಗ್ರಾಮ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಯುಸಿಐ ಆಗ್ರಹ

ವಾಡಿ:ಅ.2:ಸನ್ನತಿ ಭೀಮಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಹಿನ್ನೀರು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಪದೇಪದೆ ಜಲಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬೂರ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಯುನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್ ಯು ಸಿ ಐ) ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಆರ್.ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಭೀಮಾ ಮತ್ತು ಕಾಗಿಣಾ ನದಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹ ಸಂಕಷ್ಟದ ಕಡಬೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅವರು ಸರಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸನ್ನತಿ ಭೀಮಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗಿಂದ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಕಡಬೂರ, ಚಾಮನೂರ, ತುನ್ನೂರ, ಸನ್ನತಿ, ಕೊಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಜಲ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನರು ಊರು ತೊರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾಹ ತಗ್ಗಿದ ಮೇಲೆ ಪುನಃಹ ಊರಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಕೂಡಿಟ್ಟ ದವಸದಾನ್ಯ, ಬಟ್ಟೆ, ಇತರ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ನೀರುಪಾಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂಥಹ ಕೆಟ್ಟ ಪರಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಲು ಸರಕಾರ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸದೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಡಬೂರ ಜನರ ಆಶೆಯದಂತೆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಕ್ರಮಕ?ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯಾಧ್ಯಂತ ನಲುಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾದ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ವ?ದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕೇವಲ ಬಂದು ಹೋದರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ನೆರೆ ಹಾವಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಕಡಬೂರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಮ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಆರ್.ಕೆ, ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂಧಿಸದಿದ್ದರೆ ಎಸ್ ಯುಸಿಐ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರಕಾರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರ?ತ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ (ಎಐಕೆಕೆಎಂಎಸ್) ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಯುಸಿಐ ಪಕ್ಷದ ವಾಡಿ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶರಣು ಹೇರೂರ, ಮುಖಂಡರಾದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ದಂಡಬಾ, ವಿಠ್ಠಲ್ ರಾಠೋಡ, ಚೌಡಪ್ಪ ಗಂಜಿ, ಶರಣುಕುಮಾರ ದೋಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.