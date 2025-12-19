ಸರಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ : ತಲೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಗಡ್ಡೆ ಹೊರ ತೆಗೆದ ಡಾ.ಪವನ ಬಳ್ಳೂರ

ಜಮಖಂಡಿ:ಡಿ.19: 70 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತಾಲೂಕಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಪವನ ಬಳ್ಳೂರ ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.
ವೃದ್ಧನ ತೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಜಮಖಂಡಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯ ಪವನ ಬಳ್ಳೂರ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡ ಸತತ 2.39 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗಡ್ಡೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ ವೃದ್ಧನ ತೆಲೆಗೆ ಪುನರ್? ಕಳೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವೃದ್ಧ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಬಿ (70) ಜಮಖಂಡಿ ಸರಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಈ ವೇಳೆ ಅರವಳಿ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಅಭಿದ, ನಸಿರ್ಂಗ್ ಆಫಿಸರ್ ಬೀರಪ್ಪ ಇಟ್ಟಾನ್ನವರ, ಮುತ್ತು ಬಿರಾದಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು