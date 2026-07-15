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ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯೋಜನೆ

By
Kalaburgi_Newsroom
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ಕಲಬುರಗಿ,ಜು 15: ನಗರದ ಎಚ್.ಕೆ.ಇ.ಎಸ್. ಮಾತೋಶ್ರೀ ತಾರಾದೇವಿ ರಾಂಪುರೆ ಔಷಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ವತಿಯಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಾ. ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಹಡಿಮನಿ (ಅಮೆರಿಕಾ) ಅವರಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಹಡಿಮನಿ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿನ ಫಾರ್ಮಸಿ ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಉಪನ್ಯಾಸವು ಅತ್ಯಂತ ಮಾಹಿತಿಪೂರ್ಣ, ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದರು.

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