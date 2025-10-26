ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.26-ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು, ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆಯ್ದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 54 ಜನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಜನಪ್ರತಿ ನಿಧಿ , ಪಿಡಿಓ, ಇಓ, ಹಾಗೂ Siಡಿಜ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧಕರು ಸೇರಿದಂತೆ
ಅ.27 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ, ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ತರಬೇತಿ ಸಂಯೋಜಕ ಡಾ.ರಾಜು ಕಂಬಾಳಿ ಮಠ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

