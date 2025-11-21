ಸಾಧನೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ:ಜೋಶಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.21-ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ರಂಗಾಯಣದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಮೌಢ್ಯ, ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತಿತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಠಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಅಕ್ಷರಾಯುಧವನ್ನು ಬಳಸುದೊಂದೇ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನೇ ಆಯುಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧ್ಯಯನವು ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಓದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದರು.
ಆಳಂದ ಸಂಬುದ್ಧ ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಸಂಜಯ ಪಾಟೀಲ್, ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಕರ್ವಾಲೋ ಕಾದಂಬರಿ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ, ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಕಾಡಿನ ದಟ್ಟ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರ ಕರ್ವಾಲೋ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಪೂಜಂತೇ ಅವರು, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸದೇ ನಗರದಿಂದ ದೂರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಸಾಹಿತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಯಂಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ, ವೈಚಾರಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಾದ ಮೋನಿಕಾ ಎಲಿಕೇರಿ ಕರ್ವಾಲೋ ಕಾದಂಬರಿ ಕುರಿತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಮೋನಿಕಾ ಸಲಗರ ಅವರು ಪೂಜಂತೇ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾ.ಬಸವಂತರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಜಾವಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಹಿತ್ಯವು ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಮಗ್ಗಲುಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕರೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಬಿ.ಎಚ್.ನಿರಗುಡಿ
ಆಶಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯನಾದಮೇಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗಡಿಭಾಗದ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಪ್ರೊ.ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಂಬಾರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ರಾಜಕುಮಾರ ಮಾಳಗೆ ವಂದಿಸಿದರು. ಅಂಬಿಕಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶಂಕರ ಸೂರೆ, ಪರಶುರಾಮ, ಅಂಬಾಜಿ ಪಾಂಡ್ರೆ, ಶಿವಕುಮಾರ, ಬಸಪ್ಪ ಎಚ್. ಇತರರಿದ್ದರು.
