ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.20: ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಎಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಡಿಸಿಪಿ ಟ್ರೆನರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀರಮ್ಮ ಗಂಗಸೀರಿ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನದ ಡಿಸಿಪಿ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಫಿಶಿಂಗ್, ಗುರುತಿನ ಕಳ್ಳತನ, ಡಿಚಿಟಿsomತಿಚಿಡಿe, ಮಾಲ್ವೇರ್ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ತಗ್ಗಿಸಲು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ, 2000 ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೈಟ್ಗಳು ಸಹ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗುವ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್, ಅಶ್ಲೀಲತೆ, ಮಾಫಿರ್ಂಗ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಕಿರುಕುಳ, ಮಾನಹಾನಿಕರ ಅಥವಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಂದೇಶಗಳು, ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಸುವಿಕೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲಿಂಗ್, ಬೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆ, ಇಮೇಲ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಸೋಗು ಹಾಕುವಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಿ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಡಿಸಿಪಿ ಟ್ರೇನರ್ ಸರೋಜಾದೇವಿ ಪಾಟೀಲ್, ಬಸವರಾಜ ಗೋಣಿ, ಶೈಲಜಾ ನಾಕೇದಾರ, ಪ್ರಿಯಾ ನಿಗ್ಗುಡಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಜಗದೇವಿ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
