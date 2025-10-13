ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಹರ್ಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ:ಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ನಾಯಕ

ಸೈದಾಪುರ:ಅ.೧೩:ಗಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಹರ್ಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಗುರು ಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ನಾಯಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶಾಲಿನಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಯಾದಗಿರಿ ಡಯಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಯುಗದ ಆರಂಭ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು ಕುರಿತು ಮಂಡಿಸಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಂದರೆ ಪರಮಾಣುಗಿಂತಲು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪ್ರೊಟಂಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟçಂಗಳು, ಮತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಕ್ಸಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರಗಳು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಭದ್ರತಾ ಸಂವಹನ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿದಧ ವಿಷಯ ಮಂಡನೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ವೃಷಬೇಂದ್ರಯ್ಯ, ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಜ್ಜನ್, ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಸಿಂಪಿ, ಶೇಖರಪ್ಪ, ಇಂದಿರಾ ಬಡಿಗೇರ್, ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಚಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಾಡಿಯಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು. ಹನುಮಯ್ಯ ಕಲಾಲ, ತೀರ್ಪುಗಾರ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಮೇಟಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು.
ಇಗಾಗಲೇ ಸೈದಾಪುರ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾ಼ಷ್ಟç ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ವೃಷಬೇಂದ್ರಯ್ಯ ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಯಾದಗಿರಿ.