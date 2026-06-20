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Home ಜಿಲ್ಲೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಿಡುಗು ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ : ಸರ್ದಾರ ಸೇವಾಲಾಲ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಿಡುಗು ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ : ಸರ್ದಾರ ಸೇವಾಲಾಲ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

By
Kalaburgi_Newsroom
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ಸಂಜೆವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ,
ವಿಜಯಪುರ, ಜೂ. ೨೦:ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪಿಡುಗು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಬಂಜಾರ ಪೀಠದ ಧರ್ಮಗುರು ಶ್ರೀ ಸರ್ದಾರ ಸೇವಾಲಾಲ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯಾದರೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ಪಿಡುಗನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಯೊAದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ ಚವ್ಹಾಣ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಮಹಾರಾಜ, ಪ್ರಕಾಶ ಮಹಾರಾಜ, ಧನಸಿಂಗ್ ಮಹಾರಾಜ, ಭೀಮಸಿಂಗ್ ಮಹಾರಾಜ, ಪರಶುರಾಮ ಮಹಾರಾಜ, ಗುಲಾಬ ಮಹಾರಾಜ್, ಮಹಾದೇವ ಮಹಾರಾಜ, ಪವನ ಮಹಾರಾಜ, ರಾಜು ಮಹಾರಾಜ, ಭಾಮಲು ಮಹಾರಾಜ, ಪಾಂಡು ಮಹಾರಾಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮನೋಹರ ಐನಾಪುರ, ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಜಪಾಲ ಚವ್ಹಾಣ, ಬಿ.ಬಿ. ಲಮಾಣಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಯಕ, ಆರ್.ಬಿ. ನಾಯಕ, ಗಣಪತಿ ಜಾಧವ, ಅನುಸೂಯ ಜಾಧವ, ರಾಹುಲ್ ಐನಾಪುರ, ಅಶೋಕ ರಾಠೋಡ, ಪದ್ದು ಚವ್ಹಾಣ, ಗಣಪತಿ ರಾಠೋಡ, ರಾಜು ಖಂಡಸಾರಿ, ಸಂಜೀವ ರಾಠೋಡ, ಚಂದ್ರು ರಾಠೋಡ, ಸುರೇಶ ಚವ್ಹಾಣ, ಅನಿಲ್ ನಾಯಕ, ಶಿವಾಜಿ ಜಾಧವ, ವಿಜಯ್ ಚವ್ಹಾಣ ಹಾಗೂ ಶಿವಾ ಜಾಧವ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಂಡಾಗಳ ನಾಯಕರು, ಕಾರಬಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಹಾಗೂ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಸೇವಕ ಸುರೇಶ ಬಿಜಾಪುರ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

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