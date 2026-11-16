ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜದ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ: ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ

ವಿಜಯಪುರ, ನ. 16: ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜ ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಾಜದ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.
ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳೆ ಜೈನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ನೂತನ ದೇವಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಜೈನಾಪುರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟದ ನೆಲವಾಗಿದೆ. ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜವು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಂತಹ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಾಯಕನನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾದ ಅಭಿನವ ಶಿವಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಂಗೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತಂದು ತನ್ನ ಪರಿವಾರದ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಭಗೀರಥರ ಸಾಧನೆ ಅಪಾರವಾದುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲರು ತಮಗೆ ದೊರೆತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಧುನಿಕ ಭಗೀರಥ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಮನುಷ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಕೂಡ ಇದೇ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತನು, ಮನದಿಂದ ಶುದ್ಧರಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ಜನಾನುರಾಗಿಯಾಗಬಹುದು. ನಯ, ವಿನಯದ ಬದುಕು ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೆಂಬ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕು ಸುಂದರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ನೀಡಿದರು.
ಹಾಲುಮತ ಗುರುಪೀಠದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಶಾಸಕರಾದ ಉಮೇಶ ಮೇಟಿ, ಕುಮಾರ ದೇಸಾಯಿ, ಬಸವರಾಜ ದೇಸಾಯಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಹಣಮಂತ ಗಡಿಬಿಡಿ, ಭೀಮಶಿ ನಾಗರಾಳ, ಬಸಪ್ಪ ಕೊಡೇಕಲ್, ರಾಜು ಕಂಬಾಗಿ, ಮಲ್ಲು ಪರ್ಸಣ್ಣವರ, ರಾಜು ಕಂನವಾಡಿ, ಎಲ್.ಎಚ್. ದೊಡ್ಡಿ, ವೈ.ವೈ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಹಾಗೂ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಶಿರೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ವಿಜಯಪುರ, ನ. 16: ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜ ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಾಜದ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.