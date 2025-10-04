ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಸೇವಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

ಕಲಬುರಗಿ, ಅ.4- ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ 12ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ “ಸೇವಾ ರತ್ನ” ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.
ನಗರದÀ ಗಾಜಿಪೂರ ಅತ್ತರ್ ಕಂಪೌಂಡ ಬಳಿ ಇರುವ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥ ಎಸ್.ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನಾಡಹಬ್ಬ ನವರಾತ್ರಿ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೇವಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ನೀಲಕಂಠರಾವ ಮೂಲಗೆ ಅವರು, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೇವಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಬೀದಿವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥ ಸೂಂiÀರ್iವಂಶಿ ಅವರು, ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವಿವಿಧ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಘ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಬೀದಿವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. ಎಂಎಲ್ಸಿ ಶಶೀಲ ನಮೋಶಿ, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಭವಾನಿಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ನೀಲಕೂಡ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಗುರುರಾಜ ತಿಳಗುಳ ವೇದಿಕಯ ಮೇಲಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕೆ.ಎ.ಕಲಬುರಗಿ, ಹಣಮಂತ ವಾಡೇಕರ್, ಗಣೇಶ ವಳಖೇರಿ, ಶರಣಕುಮಾರ ಭಜಂತ್ರಿ ಹಾಗರಗಾ, ಶೇಳ್ಳಗಿ ದೇವಿಂದ್ರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟಿಲ, ರಾಘು ಕೋಗನೂರ, ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇನೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೃತ ಸಿ.ಪಾಟೀಲ ಸಿರನೂರ, ಸಾಧಕರಾದ ನವಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ದಯಾನಂದ ಪಾಟೀಲ, ಈರಣ್ಣ ಪಟ್ಟೇದಾರ, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಟ್ಟಿ, ಜಮೀರ ಅಹ್ಮದ ಪಟ್ಟೆದಾರ, ಬಾಬುರಾವ ಸಂಗೇಪಾಗ್, ದತ್ತಾ ಮಂಗ್ಸಾಲೆ ಸೋಲಾಪೂರ, ಛಾಯಗ್ರಾಹಕ ಮಂಜುನಾಥ ಜಮಾದಾರ, ಕಲಬುರಗಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲೂಯಿಸ್ ಕೋರಿ, ಜೈಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ದತ್ತು ಎಚ್.ಭಾಸಗಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಡಿವಾಳ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾರವಾಡ, ಶಿವಯೋಗಿ ಅಳ್ಳೂಳಿ, ರೋಹಿತ ಮಂಗನೂರ, ಶಂಭುಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಟ್ಟಿ ನಜೀರ ಮಿಯಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವೀರಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೃತ ಸಿ.ಪಾಟೀಲ ಸಿರನೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು, ಜೈಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದತ್ತು ಎಚ್.ಭಾಸಗಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
