Monday, May 25, 2026
ಪುರಾಣಗಳ ರಾಜ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ

By
Hubli_Newsroom
ಸತ್ತೂರು,ಮೇ25: ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಸಾಂದ್ರ- ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳ ಸಾರ, ಸಂಗ್ರಹ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದು ಸಮಸ್ತ ಪುರಾಣಗಳ ರಾಜ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ , ಭಕ್ತಿ, ವೈರಾಗ್ಯ ತೋರುವ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಬೋಧಿಸುವ ಗ್ರಂಥ ಎಂಬುದು ಇದರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಡಾ. ಪಂ. ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಧೂಳ್ಕೇಡ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸತ್ತೂರಿನ ನಾರಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಬಳಗದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹದ ಮಂಗಲೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಪಠಣ, ಪಾರಾಯಣ, ಶ್ರವಣಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಫಲವಿದೆ ಎಂದು ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ಶ್ರವಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಲೌಕಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕುಲಕರ್ಣಿವರಿಂದ ದಾಸವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಘೋತ್ತಮ ಅವಧಾನಿ, ಕೃಷ್ಣ ಹುನಗುಂದ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಪಟ್ಟಣಕೋಡಿ, ಎಲ್ ವಿ ಜೋಶಿ, ಡಾ. ರವಿ ಧುಮ್ಮವಾಡ, ಡಾ. ಗಿರೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಧೀರೇಂದ್ರ ತಂಗೋಡ, ಪ್ರಕಾಶ ದೇಸಾಯಿ, ಪ್ರಶಾಂತ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಸಂಜೀವ ಜೋಶಿ, ಬಿಜಾಪುರ, ವಿಠ್ಠಲ ಅಂಬೇಕರ, ಆನಂದ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಬಹದ್ದೂರ್ ದೇಸಾಯಿ, ಗುರುನಾಥ ಸರ್ದೇಶ್ಮುಖ, ಮುಂತಾದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

