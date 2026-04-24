ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ: ಏ.26 ರಂದು ರಥೋತ್ಸವ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ,ಏ24: ಪಟ್ಟಣದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಏ.25 ಶನಿವಾರದಿಂದÀ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಕಮೀಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಬೇರಪ್ಪ ಮಹಾಂತಶೆಟ್ಟರ ಹೇಳಿದರು.
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ಯವಾಗಿ ಏ.25 ರಂದು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಂಗಲೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವರ ಪೂಜೆ ರಥದ ಹತ್ತಿರ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆಯು ವÉೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿಯ ಶುಭದಿನದಂದು ಏ.26 ರಂದು ರವಿವಾರ ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಕಲ ವಾಧ್ಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮರುದಿನ ದಿ.27 ರಂದು ಸೋಮವಾರವಾರ ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಡುಬಿನ ಕಾಳಗ ಹಾಗೂ ದಿ.28 ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ 7 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವರ ಓಕಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮೀಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನೂಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರಸಾದ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜಾತ್ರಾ ಕಮೀಟಿ, ಅರ್ಚಕರ ಕಮೀಟಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಮೀಟಿ, ಪುರಾಣ ಕಮೀಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಯುವಕರು, ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಅರ್ಚಕರ ಸಮಿತಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿಗಂಬರ ಪೂಜಾರ ಮಾತನಾಡಿ ಜಾತ್ರೆಯ ನಿಮಿತ್ಯ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಬಿಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪೂರ್ವ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಬಂದು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರ ಹೋಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಜನರು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು, ರಥೊತ್ಸವ ಮತ್ತು ಕಡುಬಿನ ಕಾಳಗದ ದಿವಸಗಳಂದು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ ಮಹಾಂತಶೆಟ್ಟರ, ಸುರೇಶ ರಾಚನಾಯ್ಕರ್, ಬಸವರಾಜ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಕೊಂಚಿಗೇರಿಮಠ, ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮುಳಗುಂದ, ನಂದೀಶ ಬಂಡಿವಾಡ, ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಆದಿ, ಮಯೂರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಜಿ.ಎಸ್.ಗುಡಗೇರಿ,ಮಂಜಪ್ಪ ಮುಳಗುಂದ, ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಮುಳಗುಂದ, ಈರಣ್ಣ ಮುಳಗುಂದ, ಭರಮಣ್ಣ ಕೊಡ್ಲಿ, ಕೆಂಚನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಪ್ಪ ಕೊಡ್ಲಿವಾಡ, ಭುವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಈರಪ್ಪ ಆದಿ, ಈರಪ್ಪ ಗುಡಗೇರಿ, ಅರ್ಚಕ ಸಮೀರ ಪೂಜಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು.