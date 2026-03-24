Tuesday, March 24, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮೋತ್ಸವ

ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ರಾಮಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮೋತ್ಸವ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ,ಮಾ.24: ನಗರದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಪುರಾತನ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾ. 19 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 9 ದಿನಗಳ ಶ್ರೀರಾಮೋತ್ಸವ( ಶ್ರೀ ರಾಮದೇವರ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ) ಮಾ. 27 ರವರೆಗೆ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಚಕರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೀಲಿ ಮತ್ತು ಸಕಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸೇವೆ,ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾ ನೈವೇದ್ಯ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಭಜನೆ, ಮಂಗಳಾರತಿ, ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪ ನಡೆಯಲಿವೆ
ಮಾ.25 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಮತಾರಕಹೋಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮನವಮಿಯ ದಿನವಾದ ಮಾ.26 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಭಿಷೇಕ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ , ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಭಜನೆ ಕೀರ್ತನೆ, 6ಗಂಟೆಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ವೇದಘೋಷಪೂರ್ವಕ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾ.27 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ,ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಂತರ ಮಹಾ ಪ್ರಸಾದ ಜರುಗುವದು. ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಲುವಾಗಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತನು, ಮನ, ಧನದಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಚಕರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೀಲಿ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.