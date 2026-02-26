ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ನವಲಗುಂದ,ಫೆ.೨೬: ನವಲಗುಂದ ರಾಮಲಿಂಗ ಕಾಮದೇವನ ದೇಗುಲ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗೃತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಭಾವೈಕ್ಯ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಫಕ್ಕೀರ ಸಿದ್ದರಾಮ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ನುಡಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಮಲಿಂಗ ಓಣಿಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಳಸಾರೋಹಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ನವಲಗುಂದ ರಾಮಲಿಂಗ ಕಾಮದೇವರು ಬೇಡಿದವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡೇರಿಸುವ ಕಾಮದೇವ ಕಲಿಯುಗದ ಕಾಮಧೇನು ಎಂದರು.
ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ದಯಪಾಲಿಸುವ ಕಾಮದೇವನಿಗೆ ದೇವಾಲಯ ಇರುವದು ನವಲಗುಂದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ನವಲಗುಂದದ ಹಿರಿಮೆ. ಇಂದು ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಾಮದೇವನಿಗೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಮೀಟಿಯವರ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪಂಚಗ್ರಹ ಹಿರೇಮಠದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಜಿ, ಗವಿಮಠದ ಶ್ರೀ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಜಿ ಹಾಗೂ ಪಂಚಗೃಹ ಹಿರೇಮಠದ ನೂತನ ಉತ್ತರಧಿಕಾರಿ ವೀರಬಸವದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ನ್ಯಾಸಕ್ರಮಪ್ರಧಾನ ಮೂಲ ಮಂತ್ರಹೋಮ, ಜೀವಾತ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿಖರ ಮಹಾ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿದವು.
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎನ್.ಗಡ್ಡಿ, ವಿ.ಟಿ ಕರಿಸಕ್ರಣ್ಣವವರ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬಾಗಿ, ಪಾಂಡಪ್ಪ ಕೋನರಡ್ಡಿ, ಎ.ಬಿ. ಕೊಪ್ಪದ, ಆರ್.ಎಚ್. ನೆಗಲಿ, ಬಸವರಾಜ ಚಕ್ರಸಾಲಿ, ಶಿವಾಜಿ ಕಲಾಲ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜಲಾದಿ, ಶಶಿಧರ ಭರತಭೋಜನಮಠ, ಈರಪ್ಪ ಪುಗಶೆಟ್ಟಿ, ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಕರಿಸಕ್ರಣ್ಣವರ, ಲೋಕಪ್ಪ ನರಗುಂದ, ಉಮೇಶ ಕುರಟ್ಟಿ, ನಾರಾಯನ ಮಾಡಿಕರ, ಮದರಸಾಬ ಉಗರಗೋಳ, ನಾಗಪ್ಪ ಭೋವಿ,ಉಮೇಶ ಹೂಗಾರ, ಫಕಕೀರಪ್ಪ ಪೂಜಾರ, ಬಾಬಣ್ಣ ಗಾಯಕವಾಡ, ಇಮಾಮಸಾಬ ಗೋವನಕೊಪ್ಪ, ನರಸಿಂಹ ಇನಾಮತಿ, ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಕಮತರ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಅಸುಂಡಿ, ಬಸನಗೌಡ ಮುದಿಗೌಡ್ರ, ಕೃಷ್ಣರಡ್ಡಿ ಕುರಹಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಕ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.