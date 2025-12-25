ಜನಮನ ಸೆಳೆದ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು ನಾಟಕ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ.25 ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶಾಂತ ನಗರದ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದ ವಧರ್ಂತಿ ಉತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರುÀ ನಾಟಕ ನೋಡಿದ ಜನಸ್ತೋಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಗೋಪಾಲ ಟೆಂಗಳಿ ಅವರು ರಚಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ನಾಟಕ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಘಂಟಿ, ಪಂ ವೆಂಕಣ್ಣಚಾರ್ಯ ಪೂಜಾರ, ಪಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಚಾರ್ಯ ಪದಕಿ, ಪಿ ಎಚ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಮಲ್ಹಾರರಾವ್ ಗಾರಂಪಲ್ಲಿ, ಪಾಂಡುರಂಗ ದೇಶಮುಖ, ಡಾ ಬಾಬುರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ವೀರಣ್ಣ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಕೆ ಪಿ ಗಿರಿಧರ್, ಡಿ ವ್ಹಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬುರಾವ ಯಡ್ರಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು (ಪಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಚಾರ್ಯರು) ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರಿಗೆ ಅವಮಾನಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಘೋರವಾದ ಉದರ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ರೋಗ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯದಾಸರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕೆಳಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಗೋಪಾಲ ದಾಸರ ಹತ್ತಿರ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಜಯದಾಸರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಗೋಪಾಲ ದಾಸರು ಅವರ ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯುರ್ಧಾನ ಮಾಡಿ ಪಂಡರಾಪುರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಂ ಶ್ರೀ ನಿವಾಸಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಎಂದು ಅಂಕಿತ ಪ್ರದಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕತೆಯನ್ನು ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.ಸಂಗೀತ ಸಾತ್ ನೀಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಹಳ್ಳೇರಾವ ಕೆಂಭಾವಿ ಅವರ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಜನರು ತಲೆದೂಗಿದರು. ರಾಘಣ್ಣ ಸಿರವಾಳ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ವಿಜಯದಾಸರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೆಲೋಗಿ, ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಾಚಾರ್ಯ ನರಿಬೋಳ, ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದಯಾಚಾರ್ಯ ಬೆಟ್ಟಜೇವರ್ಗಿ. ಗೋಪಾಲ ಟೆಂಗಳಿ, ಉಳಿದಂತೆ ಗುರುರಾಜ್ ಭಂಕೂರ, ಸುರೇಶ ಆತ್ಮಕೂರ, ಚಂದ್ರಕಲಾ ಜಹಗೀರದಾರ, ಅರ್ಚನಾ ಅಂಕುರ, ಸುಧಾ ಜೋಶಿ, ಪ್ರವೀಣ ನಟಿಸಿದರು. ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಸ್ರಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಾಟಕ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಕೂತಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
