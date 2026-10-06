ಗೆಲುವಿಗಿಂತ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮುಖ್ಯ: ಶೀತಲ್ ಕುಮಾರ್ ಧೋಕಾ

ಸೈದಾಪುರ:ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಮುಖ್ಯವಾದರೂ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಭಾವ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಗೆದ್ದಾಗ ವಿನಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಸೋತಾಗ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸೋಲು ಮುಂದಿನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಶೀತಲ್ ಕುಮಾರ್ ಧೋಕಾ ಹೇಳಿದರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಲೋ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕ್ರೀಡೆ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸದೃಢತೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ, ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ಅಂಪೈರ್ಗಳ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಆಟದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಬೇಕು. ಗೆಲುವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧೬ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಂದ್ರನಗರ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್ಬಿ ಟೀಮ್ ಸೈದಾಪುರ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಈ ವೇಳೆ ಪವನ್ ವಡವಟ್, ತಾಯಪ್ಪ, ದೇವುಗೌಡ, ಮಹೇಶ್, ವಿನೋದ್, ಅವಿನಾಶ್, ಸಿದ್ದು, ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಂತೋಷ್, ಪವನ್, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಮಲ್ಲು, ನವೀನ, ಶಿವು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸೈದಾಪುರ:ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಮುಖ್ಯವಾದರೂ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ರೀಡಾಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಭಾವ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಗೆದ್ದಾಗ ವಿನಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಸೋತಾಗ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸೋಲು ಮುಂದಿನ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಶೀತಲ್ ಕುಮಾರ್ ಧೋಕಾ ಹೇಳಿದರು.