ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೀ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಆರ್ಯನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ಜ.7: ನಗರದ ಆರ್ಯನ್ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಪಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಟರ್ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೀ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಆರ್ಯನ್ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 8 ನೇ ತರಗತಿಯ ನಕ್ಷ್ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಗುಣಿತ ( ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್) ಬೀ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ 5 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಜೇತರಾದರು.
ಆರ್ಯನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕೊರುಮೆಲ್ಲಿ ರಾಜು ಅವರು ವಿಜೇತರನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಿದವÀರನ್ನು ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಜ.7: ನಗರದ ಆರ್ಯನ್ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಪಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಟರ್ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೀ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ