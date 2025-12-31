ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಆಚರಣ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

ಕೋಲಾರ,ಡಿ,೩೧- ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಗರದ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆಯ ವೆಂಕಟರಮಣಸ್ವಾಮಿ, ವೆಂಕಟಾಪುರದ ಪುರಾಣಪ್ರಸಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದೇಗುಲ, ವೈಕುಂಠಪುರಂ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾದ ರೋಣೂರಿನ ತಿಮ್ಮೊಪ್ಪ ದೇವಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದುದು ಕಂಡು ಬಂತು.
ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಗರ, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಜನತೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳತ್ತ ಧಾವಿಸಿದ್ದರು. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೂ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಗಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರವನ್ನೂ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ
ದೊಡ್ಡಪೇಟೆಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡರಿಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಾಲು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಭಕ್ತರ ಸಾಲು ಸುಣ್ಣಕಲ್ಲು ಬೀದಿಯ ಮೂಲಕ ಕಠಾರಿಪಾಳ್ಯದ ಬಿಂದಿಮಾಳ್ಯಂ ಛತ್ರ ದಾಟಿ ಧರ್ಮರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದವರೆಗೂ ಕಂಡು ಬಂತು.
ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರಾದ ಅನಂತು ಮತ್ತು ಸಹೋದರರು ಮತ್ತಿತರರು ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿ
ನಗರದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಅಮ್ಮವಾರಿಪೇಟೆಯ ವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ, ವೈಕುಂಠದ್ವಾರ ದರ್ಶನ ಜತೆಗೆ ಇಡೀ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಮುರಳಿ ರಾಮಾನುಜಂ ಮತ್ತಿತರರು ಪೂಜೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಇಡೀ ದಿನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಪೂಜೆ
ನಗರದ ಕಿಲಾರಿಪೇಟೆಯ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು, ಇಡೀ ದಿನಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.