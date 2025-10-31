ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದೇಶವಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾತಿನಿದ್ಯ :ಅವಿನಾಶ ಶಿಂಧೆ

ಕಲಬುರಗಿ: ಅ.31: ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದೇಶವಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾತಿನಿದ್ಯನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಮತದಾರರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಆಯುಕ್ತ ಅವಿನಾಶ ಶಿಂಧೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಗುರುವಾರದಂದುಭಾರತಚುನಾವಣಾಆಯೋಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಮತ್ತುಜಿಲ್ಲಾಸ್ವೀಪ ಸಮಿತಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರಿಕೈಗಾರಿಕಾತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಪುರುಷ) ನೋಡಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಲಬುರಗಿಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿಕರ್ನಾಟಕಈಶಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿತಯಾರಿಸುವಕುರಿತಂತೆಕಾರ್ಯಾಗಾರಅಭಿಯಾನವನ್ನು “ಮತದಾನಕ್ಕಿಂತಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಖÀಚಿತವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವೆ”ಎಂಬ ಘೋμÁ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆಕರ್ನಾಟಕಜರ್ಮನ್ತಾಂತ್ರಿಕತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆ.ಜಿ.ಟಿ.ಟಿ.ಐ ಕಲಬುರಗಿ)ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನುನೀಡಿಮಾತನಾಡಿದರು.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತದನಕ್ಕೆಅರ್ಹ ಪಡೆದವರುಯಾರೊಬ್ಬರು ಮತದಾನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು.ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಂ 19 ನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಎಲ್ಲರು ನೋಂದಾಯಿತರಾಗಬೇಕುಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಕರ್ನಾಟಕ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿತಯಾರಿಗೆಎಲ್ಲರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ನೂರರಷ್ಟುಗುರಿಯನ್ನುತಲುಪಲುಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು.
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಬಯಸುವಅರ್ಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರುಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ 19 ರಡಿಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.ಶೈಕ್ಷಣಿಕಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಒಟ್ಟುಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬೋಧನಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರಬೇಕು.ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅನುಬಂಧ- 2ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕುಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನವೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಮಿಂಚಿನ ನೋಂದಣಿಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಲಿದೆಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸರಕಾರಿಕೈಗಾರಿಕಾತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದಮುರಳಿದರ್ ರತ್ನಗಿರಿಯವರುಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ವಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 12 ಸರಕಾರಿಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, 09 ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು 45 ಅನುದಾನರಹಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದುಇನ್ನುಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಶೇಕಡಾ ನೂರರಷ್ಟುಗುರಿಯನ್ನುತಲುಪಲುಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರಮತ್ತುಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದಯಾರೊಬ್ಬಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಮತದಾನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದುಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 19 ನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗೀಯಕಛೇರಿಯಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದರುಬಿನಾ ಪರ್ವಿನ್ಅವರು ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ನೋಂದಣಿಅಭಿಯಾನಕಾರ್ಯಗಾರದಕುರಿತುಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೀತೆಯನ್ನು ಲಲಿತಾ ಪಾಟಿಲ್, ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನುಕಿರಿಯತರಬೇತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮೇಳಕುಂದಿ, ಅತಿಥಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನುತರಬೇತಿಅಧಿಕಾರಿ ಭಾರತಿ, ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನುಅಣ್ಣಾರಾವ್ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಲಕ್ಷಣ ಶೃಂಗೇರಿ,ಕಲಬುರಗಿತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎಂ.ಡಿ ಸಯ್ಯದ್ ಪಟೇಲ್, ಕರ್ನಾಟಕಜರ್ಮನ್ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸ್ಯಾಮುವ್ಯೆಲ್ ಪ್ರಶಾಂತಕುಮಾರ್,ಸರಕಾರಿಕೈಗಾರಿಕಾತರಬೇತಿ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸುರೇಶ ವಗ್ಗೆ, ವಿ.ಇ. ಎಸ್ಕೈಗಾರಿಕಾತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಶಕೀಲ ಅನ್ಸಾರಿ, ಸರಕಾರಿಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಚಾರ್ಯರು,ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕಲಬುರಗಿ: ಅ.31: ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದೇಶವಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾತಿನಿದ್ಯನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಮತದಾರರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಆಯುಕ್ತ ಅವಿನಾಶ ಶಿಂಧೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.