ರಾಯರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

ಕೋಲಾರ,ಆ,೧೨- ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡಾ ನಗರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ೩೫೪ ನೇ ವರ್ಷದ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ರಾಯರ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವವು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಜರುಗಿತು.
ರಾಯರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಪೂರ್ವಕ ವಿಶೇಷ ಫಲ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ರಾಯರ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ನೂತನ ವಸ್ತಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ಚಂಡಿವಾದ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಜನೆವಾದ್ಯಸಹಿತ ಮಠದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಜೊತೆಗೂಡಿ ರಾಜಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಜರುಗಿತು. ಸಂಜೆ ಹಯವದನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯವರಿಂದ ದೇವರನಾಮಗಳ ಗಾಯನಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಪ್ರಾಕಾರೋತ್ಸವ, ಅಷ್ಟಾವಧಾನ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿತು.
ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಂಡೋಪ ತಂಡವಾಗಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ರಾಯರನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು, ಕೆಲವರು ನಿಂತಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ದೇವರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭಕ್ತಿಪರವಶದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿ ರಾಯರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಮಠದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ರಾಯರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಠದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಂಗನಾಥ್,ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮುರಳಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು.