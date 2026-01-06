ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿಅಕ್ಕಪಡೆ”ಗೆ ಎಸ್.ಪಿ. ಕನ್ನಿಕಾ ಚಾಲನೆ

ಕೋಲಾರ,ಜ,೬- ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕನ್ನಿಕಾ ಸುಕ್ರಿವಾಲ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿ ಕೊಂಡ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಅಕ್ಕ ಪಡೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಕನಾಗಿ ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರಂತೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಸದ ಜೂತೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಈ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಅಕ್ಕ ಪಡೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.
ಅಕ್ಕಪಡೆ ನಿಯೋಜಿತ ಉದ್ದೇಶ-
ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವುದು. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಮಗಳ ಅರಿವು, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿರುದ್ದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು, ಮಹಿಳೆಯರು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅಕ್ಕ ಪಡೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷತೆ-
ಅಕ್ಕ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಹಿಳೆರಿಂದಲೇ ನಿಯೋಜಿತವಾದ ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಿರ್ವಾಹಣೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವೂದೇ ಸಂಕೋಚಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವೇಧಿಸಿ ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕ ಪಡೆಯಿಂದ ಸಹಾಯ, ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳ ಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಗರುತಿನ ಚಿನ್ನೆಯಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ಸಂಚಾರ. ತುರ್ತು ಕರೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿದೆ.ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸನೀಯವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಸಂದೇಶ-
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸದಾ ಬದ್ದವಾಗಿರುವುದು ಅಕ್ಕ ಪಡೆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿರ್ಭಿತಿಯ ವಾತವರವಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜೀವನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಡೆಯದ್ದಾಗಿದೆ.
ಸಹಾಯ ವಾಣಿ_
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೦೯೮,೧೧೨ ಮತ್ತು ೧೯೩೦ ಈ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕರೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಣವೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಪಡೆ ದಾವಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಎಂ.ಹೆಚ್. ನಾಗ್ತೆ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.