ಸೋಮವಂಶ ಸಹಸ್ರಾರ್ಜುನ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿ: ಅದ್ಧೂರಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.30-ಶ್ರೀ ಸೋಮವಂಶ ಸಹಸ್ರಾರ್ಜುನ ಕ್ಷತ್ರೀಯ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಶಹಾಬಜಾರದ ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಸೋಮವಂಶ ಸಹಸ್ರಾರ್ಜುನ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಂಜೆ ಶಹಾಬಜಾರದ ಜಗದಂಬಾ ಮಂದಿರದಿಂದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗಿತು. ಬಳಿಕ ಜಗದಂಬಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಸಮಾಜದ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿದಂತೆ 400 ರಿಂದ 500 ಜನರು ಮೆರೆವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಸೋಮವಂಶ ಸಹಸ್ರಾರ್ಜುನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀರಾಮ ಡಿ.ಪವಾರ, ವಿಷ್ಣುಸಾ ಬಾರಾಡ, ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಚವ್ಹಾಣ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುನಂದಾ ಪವಾರ್, ರವೀಂದ್ರಕುಮಾರ ಮೇಂಗಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದರು.
