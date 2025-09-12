ಕಲಬುರಗಿ:ದುರ್ಯೋಧನನಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮರಾಜನಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ” ಎಂದು ಸಿಯುಕೆಯ ಕುಲಪತಿ ಪೆÇ್ರ. ಬಟ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಸಿಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಆತನ ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಗ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂವಹನ, ಪರಸ್ಪರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಾಯಕತ್ವ, ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮುಂತಾದ ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿ ಪೆÇ್ರ. ಭೀಮರಾವ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, “ಎನ್ಇಪಿ 2020 ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಮಗೆ ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅಂತರಶಿಸ್ತೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಮೌಖಿಕ, ಲಿಖಿತ, ದೇಹ ಭಾಷೆ, ಮಾನಸಿಕ, ನಡವಳಿಕೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
“ಮೃದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಿಕಾಯದ ಡೀನ್ ಪೆÇ್ರ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಪತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸಿಯುಕೆಯ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ. ಸುಷ್ಮಾ ಎಚ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಡಾ. ಸಫಿಯಾ ಪರ್ವೀನ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು; ಡಾ. ಕವಿತಾ ಸಂಗೋಳಗಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೋಹೈರ್, ಡಾ. ಗಣಪತಿ ಬಿ ಸಿನ್ನೂರ್, ಪೆÇ್ರ. ಕೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಡಾ. ನವೀನ, ಡಾ. ಜಗದೀಶ, ಡಾ. ಶಿವ, ಡಾ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಡಾ. ಜೈಪಾಲ, ಡಾ. ವಾಣಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
