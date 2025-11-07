ಗುವಿವಿ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ದಾಸೋಹ

ಕಲಬುರಗಿ,ನ.7-ಸೈಯದ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಮಹಾದೇವಿ ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟ ಔತಣ ಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ.ಕಲ್ಲಪ್ಪ ವಾಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಯೋವೃದ್ಧರು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಮನೆ ತೊರೆದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಸೇರುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ . ಅವರಿಗೆ ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಡದೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ . ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕøತಿಯಂತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಬೇಕು. ಆದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಸೇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಲದು, ಎದೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕು. ವಯೋವೃದ್ಧರಾಗುವುದು ಎಲ್ಲರ ಸರದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಅರಿತು ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ಡಾ.ವೀರಣ್ಣ ದಂಡೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ವೃದ್ಧಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಕಾಲಿನ ಸಮಾಜ ವೃದ್ಧರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ರಚಿತವಾಗಬಾರದು. ಈ ರೀತಿಯ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ದಾಸೋಹ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು
ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಸ್.ಆರ್.ಮುಳ್ಳೂರ್, ಡಾ.ಜಿ.ಆರ್.ನಾಯಕ, ಡಾ.ಆರ್.ಎಸ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಡಾ.ಪ್ರತಾಪಕುಮಾರ ಜಾಡಾ ಸೇರಿದಂತ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
