ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಣೆ

ವಾಡಿ:ಡಿ.27: ಪಟ್ಟಣ ಅದಾನಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದಾನಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಶುಕ್ರವಾರ ಅದಾನಿ ಸಕ್ಷಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅದಾನಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಎಚ್.ಆರ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶಿವಯೋಗಿ ಹುಲಿಕಾಂತಿಮಠ ಮಾತನಾಡಿ ಅದಾನಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲಿಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಿಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೊಗ ಮಾಡಲು ಅನಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹೋಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ, ಬ್ಯೂಟಿ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್, ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್, ನಸಿರ್ಂಗ್ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ವಾಡಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಿರೋದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಭಲರಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೆಕು ಎಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆರಕೊಟ್ಟರು.
ಈ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶಬ್ಬೀರ್ ಶೇಖ್, ಅದಾನಿ ಸಿಮೇಂಟ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಬಸು ಸಿರೂರಕರ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಸತೀಶ್, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದೀ ಕೇಂದ್ರದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಶೋಕ ಹಲ್ವಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಇದ್ದರು.