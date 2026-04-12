ಆಕಳುಗಳಿಗೆ ನೀರುಕುಡಿಸಿದ ಆರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ

ಗುರುಮಠಕಲ್:ಏ.೧೨: ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ತರಕಾರಿ ಮಾರುವ ಮಾಳಿಗೆಗಳ ಹತ್ತಿರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯ ಬಾರಿ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಆಕಳುಗಳು ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಂದು ಅ ಮುದ್ದು ಮಗುವಿನ ಮೈಯನ್ನು ಆಕಳುಗಳು ನೆಕ್ಕಲು, ಎನನ್ನು ಅರಿಯದ ಮುಗ್ದ ಆರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ನರಸಿಂಹ ತಂದೆ – ಸಾಯಪ್ಪ ಕಾನಗಡ್ಡ ಇವರು ಅಯ್ಯೋ ಇಂದು ಬಿಸಿಲು ಬಹಾಳ ಇದೆ ಈ ಆಕಳುಗಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ನೀರಡಿಕೆಯಾಗಿರ ಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅವರ ತಾಯಿತಂದೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಾರದೆ ತಾವು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊAಡಿರುವ ಕೊಡದಲ್ಲಿರುವ ನೀರನ್ನು ತಂದು ಆಕಳುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದನು. ಅ ಮುಗ್ದ ಆರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಕವಿತಾ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಾವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಟ ಮಾಡುತ್ತೆವೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಕೆವಲ ಆರು ಆರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಇರುವುದು ನಿಜ ಆದರೆ ಈ ಮಗುವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಬಂದು, ತನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೋತೆಗೆ, ಪ್ರತಿದಿನಾಲು ಆಕಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕರುಗಳೆಂದರೆ ಬಹಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಅವುಗಳ ಹೊಡೆದು ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.