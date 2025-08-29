ಬಸವ ಸಂಸ್ಕøತಿ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಗಂಗಾಂಬಿಕಾ ಪಾಟೀಲ ಕರೆ

ಚಿಂಚೋಳಿ,ಆ.29: ಬೀದರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಸಮಿತಿ ಸೆ.3ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಬೃಹತ್ ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬಸವ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಕ್ಕ ಗಂಗಾಂಬಿಕಾ ಪಾಟೀಲ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.ಅವರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮನಚೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಪರುಷ ಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಶರಣ ಚಿಂತನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ನಾಡಿನ
ನೂರಾರು ಮಠಾಧೀಶರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ವಿಭೂತಿ ಹಾಗೂ ಶರಣರ ವೇಷಧಾರಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೈಭವದಿಂದ ಜರುಗಲಿದೆ.ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆಶಯದಂತೆ ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ಸಿ. ಎಸ್ ರಗಟೆ,ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಮಹೇಶ ಬಡಿಗೇರ್, ಎಕೆಆರ್ ದೇವಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ದೇಶಮುಖ್, ಜಗನ್ನಾಥ ಶೇರಿಕಾರ, ಜಗದೀಶ ಮರಪಳ್ಳಿ, ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಉದಯಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಉದ್ಯಮಿ ಲಿಂಗಾರತಿ ನಾವದಗೇರ್, ಮಂಜುನಾಥ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಮೊದಲಾದವರು ಇದ್ದರು. ಪರುಷ ಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದಕುಮಾರ ಬೆಡಸೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಪೆÇೀಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಗೊಂಡ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ರಮೇಶ ಭೂತಪೂರ ವಂದಿಸಿದರು.
