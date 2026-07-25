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ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿ

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Kalaburgi_Newsroom
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ಸೇಡಂ, ಜು ,೨೫: ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬಿ ಎಲ್ ಓ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ,ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ,ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. ೦೪ರಲ್ಲಿರುವ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ SIಖ ನಮೂನೆಗಳು (ಈoಡಿms) ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬAಧಿತ ಃಐಔ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಲ್ಲಿಸಿ.ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊAಡಿದ್ದರೆ (Shiಜಿಣeಜ) ಅಥವಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ (ಆeಚಿಣh), ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬAಧಿತ ಃಐಔ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. ಇನ್ನೂ SIಖ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡದಿರುವವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಃಐಔ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.SIಖ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಭಿಯಾನದ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ೦೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೬. ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಂಬAಧಿತ ಃಐಔ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು.ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ವಾಲೇಶ್ (ಅಇಂ), ಶಂಭುಲಿAಗ (ಖಔ), ರಾಮು ಗೋಣಿ, ಸರಸ್ವತಿ (ಃಐಔ), ಶರಣಮ್ಮ (ಃಐಔ), ಜಗದೇವಿ (ಃಐಔ), ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ, ಮಾಜಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಂತೋಷ್ ತಳವಾರ್, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ, ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇಕ್ ಆದಂ, ದಿಲ್ಶಾದ್ ನಿರ್ಣಾವಿ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಪೆಂಚನಪಲ್ಲಿ, ಯುವ ನಾಯಕನಾದ ಆಕಾಶ್ ಭಾಗೋಡಿ, ಶೇಕ್ ಅಲ್ತಾಫ್, ಸಮೀರ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭೀಮನಳ್ಳಿ ಮಾಜಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಜು ಹಡಪದ,ಮಾಜಿ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಶೋಕ ಮಾಣಿಕ್ ಖಾದರ್ ಶಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು

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