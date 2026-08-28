SIR ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ: ಹಕ್ಕು-ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯ

ವಿಜಯಪುರ, ಆ. 28: ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIಖ) ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SಆPI) ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ SಆPI ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ಮುನಾಫ್ ಪಠಾಣ್, SIಖ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ, ಹಕ್ಕು-ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು (ಅಟಚಿims & ಔbರಿeಛಿಣioಟಿs), ಓo ಒಚಿಠಿಠಿiಟಿg, ಐogiಛಿಚಿಟ ಆisಛಿಡಿeಠಿಚಿಟಿಛಿಥಿ/ಂಟಿomಚಿಟಥಿ, ಂSಆಆಔ ವರ್ಗ, ನೋಟಿಸ್, ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮವಲ್ಲ
ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇPIಅ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಯಸ್ಸು, ವಿಳಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಟಚಿim ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನೈಜ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಔbರಿeಛಿಣioಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಓo ಒಚಿಠಿಠಿiಟಿg ಅಥವಾ ಐogiಛಿಚಿಟ ಆisಛಿಡಿeಠಿಚಿಟಿಛಿಥಿ/ಂಟಿomಚಿಟಥಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಂSಆಆಔ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಓo ಒಚಿಠಿಠಿiಟಿg, ಐogiಛಿಚಿಟ ಆisಛಿಡಿeಠಿಚಿಟಿಛಿಥಿ ಅಥವಾ ಂSಆಆಔ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇರುವುದು ಮಾತ್ರದಿಂದ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮತದಾರರು ನಿಗದಿತ ಗಿeಡಿiಜಿiಛಿಚಿಣioಟಿ ಹಾಗೂ ಅಟಚಿims & ಔbರಿeಛಿಣioಟಿs ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಂಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು SಆPI ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಸೆ.23ರೊಳಗೆ ಹಕ್ಕು-ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ
ಅಟಚಿims & ಔbರಿeಛಿಣioಟಿs ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2026ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಕಾಯದೆ ಈಗಲೇ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ SಆPI ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
“ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಡಿ. ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ” ಎಂದು ಅಬ್ದುಲ್ಮುನಾಫ್ ಪಠಾಣ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ
SIಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ ಮತದಾರನಿಗೂ ತನ್ನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು SಆPI ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ, ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಂಬದೆ, ಅಧಿಕೃತ ಚುನಾವಣಾ ಮೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರಂದು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಅಟಚಿims, ಔbರಿeಛಿಣioಟಿs ಹಾಗೂ ಗಿeಡಿiಜಿiಛಿಚಿಣioಟಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪರಿಷ್ಕøತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27, 2026ರಂದು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು SಆPI ತಿಳಿಸಿದೆ.
“ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಟಚಿim ಸಲ್ಲಿಸಿ-ನಿಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ” ಎಂದು SಆPI ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ SಆPI ಸಿಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇಸಾಕ್ ಸಾಯೆ, ವಿಜಯಪುರ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮಗೀನ್ಮನಿ ಹಾಗೂ ಬಂದೇನವಾಜ್ ಬಾಗಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.