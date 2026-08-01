ಗಾಯಕ ಯಶವಂತಗೆ “ಕರುನಾಡ ಸಾಧಕ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.೧-ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರವಿ ಬಡಿಗೇರ್ ಅವರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಟಾರ್ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ೨೪x೭ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ೩ ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ತನಿಮಿತ್ಯ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ಕಂಠಸಿರಿಯಿAದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿ ಕೇಳುಗರ ಮನಸ್ಸು ತಟ್ಟಿರುವ ಯುವ ಗಾಯಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯುಳ್ಳ ಗಾಯಕ ಯಶವಂತ ಬಡಿಗೇರ ಸಿಂದಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕರುನಾಡ ಸಾಧಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ಶಹಾಪುರದ ಕಾಳಹಸ್ತೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಕಲಬುರಗಿಯ ಮೂರುಝಾಜಾವದೀಶ್ವರ ಮಠದ ಪೂಜ್ಯರು, ಅಫಜಲಪುರದ ಮೂರುಝಾವದೀಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು, ಗಣಜಲಖೇಡದ ನಾಗೇಶ ಮುತ್ಯಾ ಅವರು ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಫಜಲಪುರದ ಯುವ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ನಿತಿನ ಗುತ್ತೇದಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ತೆಗಲತಿಪ್ಪಿ , ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಗಡೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಬಂಡಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಂಟನೂರ ಮತ್ತಿತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.೧-ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರವಿ ಬಡಿಗೇರ್ ಅವರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಟಾರ್ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ೨೪x೭ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ೩ ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ತನಿಮಿತ್ಯ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.