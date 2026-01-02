“ಮೂಕ ನಾಯಕ “ಕಿರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

ಯಾದಗಿರಿ,ಜ.2-ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೂರ ಶಾಸಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮೂಕ ನಾಯಕ ಕಿರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪೆÇೀಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.
ಸಸಿಗೆ ನೀರೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ.ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅವರು, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಸಾರವೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯರಾದ ನಮಗೆ ಈ ದೇಶವೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ಸಂವಿಧಾನವೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಕ ನಾಯಕರ ಧ್ವನಿ ವಿಶ್ವವಾದ್ಯಂತ ಮೊಳುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾ ನಾಯಕನ ಸಂಕಲ್ಪವೆ ಈ ಮೂಕ ನಾಯಕ ಕಿರು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಸತ್ಯ ಪಥ ಇದಾಗಿದೆ. ಸವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಮಹಾ ನಾಯಕನ ಪ್ರಭುದ್ಧ ಭಾರತದ ಕನಸು ಜನ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸೇವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾದ ಭೀಮವಾದದ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯದ ವಿಭಿನ್ನ ಕಿರುಚಲನ ಚಿತ್ರವಿದು ಎಂದವರು ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿಯಿರಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದಿರಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವಿನಯೋಗ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.ಇದರಿಂದ ಯೋಚನೆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಹೇಳಿದರು.
ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎಸ್. ಹೊಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾನವ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಂದೇಶ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಪಾವನವಾಗಲಿದೆ. ಜಾತಿ ವಿನಾಶ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ 38 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಡಾ.ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಕ್ಬರ್ ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಅವರ ಜನ ಸೇವೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕøತರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ರಾಜೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಗೌಡ ದರ್ಶನಾಪುರ ಅವರು ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಲಿತ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಾಬಣ್ಣ ಎಲ್.ಹೊಸಮನಿ ಅವರು ” ಮೂಕ ನಾಯಕ “ಕಿರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪೆÇೀಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ, ಮಹಾ ನಾಯಕ, ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಮೂಡಿ ಬಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹೆಸರು “ಮೂಕ ನಾಯಕ ” ಕಿರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪೆÇೀಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕ್ರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಖಾಜಾ ಮೈನುದ್ದೀನ್, ದಲಿತ ಮೈನಾರಿಟಿ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿ.ಕದರಾಪುರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಸನ್ ಡೊಂಗ್ರಿ ಎಚ್. ಬೇಪಾರಿ ಅಮೀನಗಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿರು. ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಶೇಖ್ ನಿಸಾರುದ್ದೀನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು.
ಯಾದಗಿರಿ,ಜ.2-ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೂರ ಶಾಸಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮೂಕ ನಾಯಕ ಕಿರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪೆÇೀಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.