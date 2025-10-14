ಆಳಂದ:ಅ.14: ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 100 ಮಂದಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹ ಧನ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಆಳಂದ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹಿರೇಮಠದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಶೀರ್ವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, “ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮಹತ್ತರ ಮಾದರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು” ಎಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಹೆಡ್ಗಳ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಪ್ಪ ಜೆ., ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. “ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಯಣ 1974ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಚಿಟ್ ಆಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿ, 1979ರಲ್ಲಿ ‘ಶ್ರೀರಾಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ಇದು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಇಂದು ದೇಶದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಗ್ರಾಹಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಅದರ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನಿμÉ್ಠ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಧುಕಾಂತ್ ಜೆ. (ವ್ಯವಹಾರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್), ನ್ಯೂ ನೋಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಫಿಯೋದ್ದಿನ್, ಗೋವಿಂದ್ ರಾಠೋಡ್, ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸುಭಾμï ರೆಡ್ಡಿ, ಟಿಪಿಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶರಣಪ್ಪ ಹಳಿಯಾಳ, ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಮೇಶ್ ಕವಲಗಾ, ಅಮರ್ ಬುದಾರಪ್, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಗೌಳಿ, ಮಹಾದೇವಿ, ವμರ್Á ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೆÇೀಷಕರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ರಮೇಶ್ ಕವಲಗಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ, ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಗೌಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಬಿನ್ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೆÇ್ರೀತ್ಸಾಹಧನ ವಿತರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಯಿತು.
