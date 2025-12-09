ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ

ಮುನವಳ್ಳಿ,ಡಿ9: ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ 25 ನೇ ವರ್ಷದ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳು, ಮುಕ್ತಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳು, ಹಿಪ್ಪರಗಿಯ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಶರಣರು ಶ್ರೀಮದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಭವ್ಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಶ್ರೀ ರೇಣಮ್ಮತಾಯಿ ಯಲಿಗಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಕರಡಿ ಮಜಲು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವಾಧ್ಯಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದು ಸೋಮಶೇಖರ ಮಠ ತಲುಪಿತು. ನಂತರ ಸೋಮಶೇಖರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಕಂಠಪಾಠ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಜರುಗಿತು.
ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮಹನಿಯರಾದ ವೀರೇಶ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜ ಹಲಗತ್ತಿ, ಮಾರುತಿ ರಾಸನಕರ, ಸತೀಶ ರೇಣಕೆ, ಬಿ.ಬಿ.ಹೂಲಿಗೊಪ್ಪ, ವಸಂತ ಸಣಕಲ್ಲ, ಗಂಗಾದರ ಗೊರಾಬಾಳ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕಿತ್ತೂರ, ವಿಠ್ಠಲ ನಲಗೆ, ಗಂಗಪ್ಪ ಯಲಿಗಾರ, ವೈ.ಆರ್.ಮುಶೆನ್ನವರ, ಮಹಾಂತೇಶ ಪಶುಪತಿಮಠ, ಪಂಚಪ್ಪ ಜಂಬಗಿ, ಮನೋಹರ ರಾವೂಳ, ಪಂಚನಗೌಡ ದ್ಯಾಮನಗೌಡ್ರ, ವಿದ್ಯಾ ಬಾಳಿ, ಶೋಭಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬಾಳಿ, ಉಷಾ ಗೋಪಶೆಟ್ಟಿ, ಸವಿತಾ ಬಾಳಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಬಕರಿ, ಯಲ್ಲನಗೌಡ ಶಾನಭೋಗ, ಟಿ.ಎನ್.ಮುರಂಕರ ಇತರರಿಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಜರುಗಿತು.
ಕದಳಿ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಲಂಬೂನವರ, ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಗುರುನಾಥ ಪತ್ತಾರ, ವಿರಾಜ ಕೊಳಕಿ, ಸುಧೀರ ವಾಘೇರಿ, ಮಹದೇವ ಚಚಡಿ, ಸುಧಾಕರ ರೇಣಕೆ, ಮಹಾಂತೇಶ ಜೇವೂರ, ಅಮರ ವಾಯಚಳ, ವೈ.ಪಿ.ಮಾದರ, ಎಂ.ಜಿ.ಹೊಸಮಠ, ರಾಧಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಕಣ್ಣವರ, ಸಂಗಮೇಶ ಹೊಳಿಮಠ, ವೈ.ಎಫ್.ಶಾನಭೋಗ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಹಿರೇಮಠ, ರತ್ನಾ ಕಾಟಿ, ಶೇಷಗಿರಿ ಜ್ಯೋಶಿ, ಇಂದಿರಾ ಕದಂ, ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ವೇಶಧಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.