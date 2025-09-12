ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.12-ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಭವನದ ಎದರುಗಡೆ ಇರುವ ನಿರ್ಮಲಾದೇವಿ ಸೈನಿಟೇಷನ್ ಅಂಗಡಿ ಶಟರ್ ಮುರಿದು ಕಳ್ಳರು ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 2.60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಗದು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಗಡಿಯ ಶಟರ್ ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಕಳ್ಳರು ಕೌಂಟರ್ ಡ್ರಾ ಮುರಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಗಡಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರಭುಕುಮಾರ ಮೂಲಗೆ ಅವರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಅಂಗಡಿ ಶಟರ್ ಮುರಿದು 2.60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಕಳವು
