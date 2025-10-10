ಶೂ ಎಸೆತ ಪ್ರಕರಣ: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹರನಾಳ ಖಂಡನೆ

ಜೇವರಗಿ,ಅ.10: ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್.ಗವಾಯಿ ಅವರತ್ತ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಶೂ ಎಸೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ನೂರಾರು ಜನ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ತಹಶೀಲ ಕಚೇರಿಯ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು.
ವಕೀಲನೊಬ್ಬ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್. ಗವಾಯಿ ಅವರತ್ತ ಶೂ ಎಸೆದ ಕೃತ್ಯ ಇಡೀ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಶೂ ಎಸೆದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕುಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹರನಾಳ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.ನಂತರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಯಲಗೋಡ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.ನಂತರ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ಭೀಮರಾಯ ನಾಗನೂರ, ನಿಜಲಿಂಗ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕೊಡಚಿ, ದವಲಪ್ಪ ಮದನ, ರಾಜಶೇಖರ ಶಿಲ್ಪಿ, ಶ್ರೀಹರಿ ಕರಕಿಹಳ್ಳಿ, ಬಸಣ್ಣ ಸರಕಾರ, ರಾಯಪ್ಪ ಬಾರಿಗಿಡ, ಮಹೇಶ ಕೋಕಿಲೆ, ವಿಶ್ವರಾದ ಗಂವ್ಹಾರ,ಸಿದ್ದು ಕೆರೂರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಆಲೂರ, ಸಿದ್ರಾಮ ಕಟ್ಟಿ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೊಬ್ಬಿನ, ಸುಭಾಷ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಟೇಲ, ಶಿವಲಿಂಗ ರಾಸಣಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
