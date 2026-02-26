ಹಳ್ಳಿಖೇಡದಲ್ಲಿ ೯೦ನೇ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಿವಧ್ವಜಾರೋಹಣ

ಬೀದರ್:ಫೆ.೨೬: ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ)ಯ ಸಫಲತಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ೯೦ನೇ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಿವಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಶಿವಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಿದ ಬೀದರ್ ಪಾವನಧಾಮ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಬಿ.ಕೆ. ಪ್ರತಿಮಾ ಬಹೆನ್ಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, “ಮನಸ್ಸು ಸಾಗರದಂತೆ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹೊರಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಿಂತ ಒಳಗಿನ ಶಾಂತಿ ಮುಖ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ‘ಶಿವರಾತ್ರಿ’ ಪದದಲ್ಲಿ ‘ರಾತ್ರಿ’ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಮಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ತಂದೆಯು ಮಾನವಕುಲವನ್ನು ದುಃಖ ಮತ್ತು ಅಶಾಂತಿಯಿAದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಈ ಅಂಧಕಾರಮಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆತ್ಮಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶಿವನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದಾಗ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರತೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, ನಿಜವಾದ ಜಾಗರಣೆ ಎಂದರೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರುವುದಲ್ಲ; ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಸುರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಜಾಗರಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಮೂಲಕ ಈ ವರ್ಷದ ಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸೋಣ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಬಿ.ಕೆ. ಸುಮನ್ ಬಹೆನ್ಜಿ, ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವು ಮಾನವಕುಲದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಗುರಿಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮಾಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ‘ನಶಾಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ’ವು ದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಸನಮುಕ್ತವಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ೨೦೨೦ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಬ್ರಹ್ಮಾಕುಮಾರಿಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಜಯೋಗ ಧ್ಯಾನ, ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ೯೦ನೇ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಶಿವನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿAದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕೇಶವರಾವ ತಳಘಾಟಕರ್, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಜಗೆ, ಚಂದ್ರಕಾAತ ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಾಡಂಪಳ್ಳಿ, ಗುಂಡಯ್ಯ ತೀರ್ಥಾ, ಬಿ.ಕೆ. ಶಿಲ್ಪಾ ಬಹೆನ್ಜಿ, ಬಿ.ಕೆ. ಸ್ವಾತಿ ಬಹೆನ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಾಕುಮಾರಿ ಸಹೋದರಿಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಗಮೇಶ ಪಾಟೀಲ್ ಸಂಚಾಲಿಸಿದರು. ಬಸವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.