ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಕುರಿಗಾಹಿ ಸಾವು

ಯಡ್ರಾಮಿ:ನ.2:ತಾಲೂಕಿನ ಯತ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ 36 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಹಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂಬ ಕುರಿಗಾಯಿ ಹಾವು ಕಡಿದು ಸಾವನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ಮುಂಜಾನೆ ಕುರಿಯನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6.30.ಘಂಟೆಗೆ ಕುರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರಿಗೆ ಊರಿನವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಹುಡುಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯತ್ನಾಳ ಮತ್ತು ಹಂಚಿನಾಳ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳು ಮೇಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಹಾವು ಕಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡುತಿರುವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಸಾವು ಸಂಭಂವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಯಡ್ರಾಮಿ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುದರಡ್ಡಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.