ರಾತ್ರಿಯ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳ ಕಳ್ಳತನ: ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 35 ಕುರಿಗಳು ಕಣ್ಮರೆ

ಯಾದಗಿರಿ: ಮಾ.26:ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಕುರಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ಅಲೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ರವಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಜ್ಞಾತ ಕಳ್ಳರು ಶೆಡ್ಡಿನ ಬೀಗ ಒಡೆದು, ಒಂದೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 35 ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಉಮೇಶ ಕೆ ಮುದ್ನಾಳ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಕೊರತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮಾಳಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 25 ಕುರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಈಶಪ್ಪ ಗುಂಜಲಪ್ಪ ಸಿದ್ದಣ್ಣೋರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 10 ಕುರಿಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಭಾರೀ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟಿತ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಕುರಿಗಾಯರು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕುರಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿಗಳ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಉಮೇಶ ಮುದ್ನಾಳ, ಪೀಡಿತ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. “ಕಳ್ಳರನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು,” ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಹಣಮಂತ ಬಂಕಲಗಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಬಂಧಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯ ಪೆÇಲೀಸ್ ಗಸ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.