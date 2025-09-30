ಶರ್ಮಾ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಪ್ಪಟ ಅನುಯಾಯಿ: ಸುಲಫಲ ಶ್ರೀ

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.30-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರ ಡಾ.ಸುರೇಶ ಎಲ್.ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸರಕಾರಿ ಸೇವೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಅನುಯಾಯಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದಾರೆಂದು ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಸಾರಂಗಧರ ಮಠ ಮತ್ತು ಸುಲಫಲ ಮಠ ದ ಪೂಜ್ಯ ಡಾ.ಸಾರಂಗಧರ ದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಜೀ ನುಡಿದರು.
ಕಲಬುರಗಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದ ದಿವ್ಯ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ “ಏಮಿನೆಂಟ್ ಇಂಜನಿಯರ ಅವಾರ್ಡ ” ಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಸುರೇಶ ಶರ್ಮಾ ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ.ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸುಪುತ್ರರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು .ನೆಲೋಗಿ ಮಠದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳು, ಶಮಾರ್ಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವೆಂದರು. ಸನ್ಮಾನ ಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದು. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು .ಆರ್.ಪಿ.ಐ.ನ ಎ.ಬಿ.ಹೊಸ ಮನಿ, ದಸಸಂದ ಸಂಚಾಲಕ ರಾದ ಸುರೇಶ ಮೇಗನ್, ಎಸ್.ಪಿ.ಸುಗೂರು. ,ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ ಗವಂಡಿ .ರಾಜಕುಮಾರ ಸರಡಗಿ ಇವರಗಳು ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಜನಪರ.ಜೀವಪರ ,ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ,ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿ ಗೈದರು.
ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.30-ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರ ಡಾ.ಸುರೇಶ ಎಲ್.ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸರಕಾರಿ ಸೇವೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಅನುಯಾಯಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದಾರೆಂದು ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಸಾರಂಗಧರ ಮಠ ಮತ್ತು ಸುಲಫಲ ಮಠ ದ ಪೂಜ್ಯ ಡಾ.ಸಾರಂಗಧರ ದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಹಾ ಸ್ವಾಮಿಜೀ ನುಡಿದರು.