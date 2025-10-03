ಶರಣರು ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರಿದವರಲ್ಲ: ಗುರಪ್ಪ ಚಾಂದಕವಟೆ

ಅಫಜಲಪುರ:ಅ.3: ಶರಣರು ಅಸಮಾನತೆಯ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ವೈದಿಕತೆಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಬರೆದು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ದನಿ ಎತ್ತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ತಾವು ಮಂಡಿಸಿದ ಸಮಾನತೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ದಿನವೇ ಮಹಾನವಮಿ. ಶರಣರು ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರದೇ ಮರಣವೇ ಮಹಾನವಮಿ ಎಂದು ಎದುರಿಸಿದರು ಎಂದು ರೈತಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಗುರಪ್ಪ ಚಾಂದಕವಟೆ ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ಬಸವ ಬಳಗ, ಬಸವಮಾರ್ಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಬಸವಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ “ಮರಣವೇ ಮಹಾನವಮಿ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವ ನೀಡುತ್ತಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮೃತರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, “ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ, ಹರ್ಡೇಕರ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು, ಇಳಕಲ್ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ಶರಣರ ವಚನಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ವಚನ ಚಳುವಳಿಯ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಧರ್ಮ, ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳ ಆಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ನಾಗಯ್ಯ ಆಕಾಶಮಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕಳ್ಳಿಮಠ ಅವರಿಂದ ವಚನ ಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ದಾನು ನೂಲಾ, ಅಬ್ಬಾಸಲಿ ನದಾಫ್, ಶಿವಸಿದ್ದಪ್ರಸಾದ ಕತ್ನಳ್ಳಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಉಪ್ಪಾರ, ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮಳ್ಳಿ, ಡಾ. ಸಿ.ವಿ. ಟಕ್ಕಳಕಿ, ಯಶವಂತ ಬಡದಾಳ, ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ, ಬಾಪುಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, , ಸದಾಶಿವ ಮೇತ್ರಿ, ಗುರಪ್ಪ ಚಾಂದಕವಟೆ, , ಶಂಕರಪ್ಪ ಮಣ್ಣೂರ, ಗೋಪಾಲ್ ಹಳ್ಯಾಳ, ಬಸವರಾಜ್ ಉಪ್ಪಾರ, ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಮಸಳಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಮೇತ್ರಿ, ಸುಮಿತ್ರಾ ಮೇತ್ರಿ, ಚನ್ನಮ್ಮ ಕೆಂಗನಾಳ, ಸುನಂದಾ ಪಾಟೀಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಬಸವರಾಜ ಕೆಂಗನಾಳ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಾಂತಪ್ಪ ಅಂಜುಟಗಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ರವಿಚಂದ್ರ ಅತನೂರ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಮಸಳಿ ವಂದಿಸಿದರು.