ಶಹಬಾದ್:ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ,ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭೂಮಿಪೂಜೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಸೆ.3: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಬಾದನ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಯಚೋಟಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.
ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಡೊಳ್ಳು, ವಾದ್ಯ ವೃಂದ, ಪುರವಂತರ ಸೇವೆ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಜನ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಪುನಃ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾಯಚೋಟಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಭೆ ಜರುಗಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗುಂಡ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಚರಂತೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಮಳೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ವೀರಮಹಾಂತ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಸಂಗಮನಾಥ ದೇವರು, ಶಂಕ್ರಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಯಶ್ರೀ ಮತ್ತಿಮಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು, ಭಕ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
